Sololaroma.it - Fiorentina-Juventus, Thiago Motta per il 4° posto: Streaming Gratis e Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali si sta avvicinando sempre di più ma prima dovrà calare il sipario sulla 29° giornata di Serie A. La penultima gara in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che vogliono centrare unin Europa, più nello specifico quel 4°che vorrebbe dire Champions League. Stiamo parlando di, che si affronteranno alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi. Una gara estremamente delicata, una rivalità sentita del nostro calcio. I bianconeri cercheranno di rispondere al Bologna, abile a battere 5-0 la Lazio. Per la Viola, invece, l’obiettivo è quello di rientrare in corsa in ottica qualificazione in Coppa Campioni.L’andamento diReduce dalla vittoria per 3-1 con il Panathinaikos, con tanto di passaggio ai quarti di finale di Conference League, lacerca continuità anche in campionato.