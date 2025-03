Calciomercato.it - Fiorentina-Juventus scrive la parola fine: chiesto l’esonero di Thiago Motta

Immancabile la presa di posizione dopo il momentaneo vantaggio della Viola: non tornano più indietroClamoroso al ‘Franchi’. L’uno-due griffato da Gosens e Mandragora ha permesso alladi sbloccare prima e controllare poi la gara contro la. Colpiti a freddo dopo un discreto approccio, i bianconeri stanno faticando a reagire, risultando in balia delle trame verticali degli uomini di Palladino.di(LaPresse) – Calciomercato.itLa scossa che invocava tutto l’ambiente Juve, almeno fino a questo momento, non è arrivata. Lenta e compassata, la compagine dista riscontrando i tanti, ennesimi problemi cronici che si sta portando dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione. Immediata la presa di posizione da parte dei tanti tifosi dellache sui social stanno criticando il particolare momento vissuto dalla ‘Vecchia Signora’, del quale attribuiscono al tecnico della Juve le principali responsabilità.