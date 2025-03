Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Juventus, i viola non vogliono fermarsi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 16 marzo 2025 – C’èe i motivi di questa partita sono tanti, ma stasera l’annosa rivalità è meno importante della posta in palio in termini di punti per i rispettivi obiettivi europei. Dopo la grande serata della Conference League, con il successo sul Panathinaikos, lavuole ripetersi, ma trova unaferita e arrabbiata dopo essere stata eliminata dalla Champions. Si gioca alle 18 (diretta tv su Dazn e Sky) e lo stadio sarà pieno (a parte, ovviamente l’area interessata dai lavori) con il popoloche darà una spinta in più alla squadra per ottenere uno risultato prestigioso e prezioso. Sarà una partita particolare per Kean e Fagioli (ex bianconeri che vivono una rinascita in) da una parte e Vlahovic e Nico Gonzalez (exin difficoltà in bianconero) dall’altra.