Sport.quotidiano.net - Fiorentina Juventus 3-0, le pagelle viola: Mandragora, stato di grazia. Fagioli è geniale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 16 marzo 2025 – Ecco ledi, con la vittoria deiper 3-0. De Gea 6 – Per la seconda volta nella colonna di destra. E questo è un buon segno soprattutto per i compagni in generale e per lain particolare. Sfiora il ’senza voto’ e la dice lunga sulla prestazione dei compagni. Il primo vero tiro al 76’ di Thuram che disinnesca in modo semplice con una presa a terra. Che vale almeno la cifra di valutazione.Pongracic 7 - Partita attenta, senza fronzoli. Di grande sostanza. Si mette in trincea nel disinnescare le iniziative bianconere che passano dalle sue parti. Non perde le misure e la posizione con i compagni di reparto. Ma chi l’ha detto che andava in sofferenza nella difesa a tre?Mari 7 - Rimedia un giallo subito in avvio che però non lo condiziona, nonostante Kolo Muani sia cliente scomodo e imprevedibile.