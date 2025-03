Sololaroma.it - Fiorentina-Juventus 3-0, estasi Palladino: notte fonda per Thiago Motta

L’ultima giornata prima della sosta per le Nazionali sta per passare in archivio, non prima di averci regalato i suoi due posticipi. Il primo di questi è andato in scena alle 18:00 ed ha visto protagoniste due squadre che stanno lottando per un posto in Europa. Stiamo parlando di, scese in campo all’Artemio Franchi con in palio 3 punti pesanti. Il match si è concluso con il risultato di 3-0 in favore della Viola, che vola quindi a -5 dal Bologna quarto in classifica.Il primo tempo comincia nel migliore dei modi per i gigliati, che vanno in doppio vantaggio dopo soli 18? minuti. Prima Robin Gosens apre le danze al 15?, poi Rolando Mandragora cala il bis al 18?. I bianconeri non riescono mai realmente a rientrare in gara e subiscono il 3-0 nella ripresa, con Albert Gudmundsson che batte Michele Di Gregorio con un preciso tiro da fuori area.