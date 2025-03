Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Juventus 3-0, altro crollo dei bianconeri. A rischio la panchina di Motta?

Firenze, 16 marzo 2025 - Appena poche giornate fa lasognava di rientrare a fari spenti nella lotta scudetto e oggi è uscita addirittura dalla zona Champions League: dopo il poker incassato a domicilio per mano dell'Atalanta, arriva il tris inflitto dalla, a segno con Gosens, Mandragora e Gudmundsson, per un risultato pesantissimo che arriva proprio a ridosso di una sosta del campionato che perrischia di diventare rovente, se non addirittura qualcosa di più. Il tecnico bianconero lascia Vlahovic e Yildiz su unaper lui sempre più traballante, mentre gongola Palladino, uno dei tanti ex di giornata: lo è anche Fagioli, due volte assistman in una serata di festa per il Franchi, che però ricorda anche Barone a un anno dalla sua scomparsa. I viola salgono infatti a 48 punti in classifica, restando così in scia alla Roma e controsorpassando il Milan, oltre ad avvicinarsi sensibilmente alla Lazio, sconfitta oggi a Bologna ma a sua volta a una sola lunghezza dalla, che vivrà una sosta molto lunga e complicata.