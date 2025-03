Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Vlahovic potrà giocare la partita dell’ex? Le indicazioni di formazione dicono questo: come stanno le cose!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’ex dellaDusanesprimersi dall’inizio nella gara del Franchi? La risposta sta in questa indiscrezionevedrà Dusanprotagonista della gara del Franchi? La Gazzetta dello Sport ha la risposta a questa domanda, che non prevede nulla di positivo per il serbo.Secondo la Rosea, infatti, il numero 9 bianconero dovrebbe accomodarsi in panchina. Thiago Motta dovrebbe preferirgli ancora una volta Randal Kolo Muani. Altra “bocciatura” pesante per il classe 2000, sempre meno centrale nel progetto tecnico dell’allenatore italo-brasiliano.Leggi suntusnews24.com