Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Thiago Motta “rassegnato”: ha reagito così dopo la seconda rete della squadra viola. Retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24quasi “”: la reazione al gol del 2-0 di Mandragora.sembra quasiil secondo gol deiin, il big match del Franchi valido per la 29ª giornataSerie A.Il tecnico dei bianconeri, infatti, non ha esternato alcuna reazione di rabbia o nervosismo, rimanendo al contrario passivo ed inerme con le mani in tasca. La suantus deve ora rimontare due gol alla formazione di Palladino.Leggi suntusnews24.com