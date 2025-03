Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, inizio shock dei bianconeri! Mai hanno subito 2 goal in così pochi minuti. La statistica!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’deivale unanegativa per la Vecchia Signora: non era mia successo!è cominciata come peggio non poteva per i. La Vecchia Signora ha patito 2nei primi 18di gioco. Prima Gosens e poi Mandragora stanno condannando Madama a una sconfitta assolutamentesoprattutto per unamaturata.Mai, infatti, la formazione bianconera ha preso due reti in appena 18. Questo dato statistico si riferisce a questa stagione e a tutte le competizioni in cui laha giocato. Tempi durissimi per gli uomini di Thiago Motta.Leggi suntusnews24.com