Fiorentina, con Fagioli adesso hai un'arma in più

cresce di giorno in giorno, ha grande tecnica e qualità e vede calcio: ci sta facendo alzare il livello della squadra. Per me lui è un campione». Parole di grande elogio quelle espresse da Raffaele Palladino al termine dell'ultima partita di campionato persa dallaper 2-1 a Napoli, con cui l'allenatore viola ha mostrato la propria soddisfazione per il momento di forma di Nicolò. Un periodo positivo per il centrocampista, che la scorsa settimana ha anche trovato la prima gioia con la sua nuova maglia segnando il gol del momentaneo 2-2 nella trasferta di Conference League contro il Panathinaikos. Ma la crescita del classe 2001 non è affatto frutto del caso: Palladino lo ha voluto a gennaio per avere in mezzo al campo un uomo di palleggio e geometrie, ma dotato anche di qualità in fase offensiva, e la dirigenza lo ha accontentato prelevandolo dalla Juventus attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto.