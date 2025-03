Lanazione.it - Fiorentina, adesso il trend va invertito Con la Juventus è la prova della verità

Raffaele Palladino ha visto una«in crescita» nell'ultimo match di campionato perso 2-1 a Napoli, ma i numeri delle ultime settimane minano in qualche modo il suo ottimismo in vistasfida casalinga contro la(quarta a +7 sui viola), la più sentita dai tifosi e probabilmente una sorta di "ultima spiaggia" per restare agganciati alla zona Europa. Se è vero infatti che la squadra ha mostrato carattere restando in partita fino alla fine contro una candidata allo scudetto, che Gudmundsson è tornato al gol e che segnali positivi sono arrivati proprio da due ex bianconeri come Fagioli e Kean (con il primo che ha messo in mostra tutte le sue qualità e il secondo che ha confermato di aver ormai superato le scorie del trauma cranico rimediato a Verona), non va però dimenticato che a tenere in bilico il risultato sono state soprattutto le parate di De Gea e che nelle ultime cinque gare di Serie A sono stati raccolti appena tre punti (quattro i ko).