Fiorella uccisa dal montacarichi, il dolore dei vicini di casa: "A 93 anni era una forza della natura"

Milano - “Che morte terribile, non ci voglio pensare”. “Aveva comprato quel box perché – mi aveva raccontato 3fa – usava spesso l’auto per andare a Nizza. Guidava lei”. “Una signora molto a modo. Anziana, sì, ma con lo spirito giovane”. Così alcunididescrivonoFioretti, la donna di 93morta venerdì sera al piano terra del garage multipiano sotterraneo di via Santa Sofia 8. Originaria di Roma, abitava in uno stabile a poche centinaia di metri da quel parcheggio in zona Porta Romana. “Io vivo qui da 50– riferisce un conoscente – e l’ho sempre vista abitare in questo condominio. Aveva un figlio e viveva sola da tanti. Gentile, una persona perbene”. E proprio il giorno primadisgrazia, giovedì 13 marzo, la donna aveva festeggiato il suo 93esimo compleanno.