Finto tecnico spruzza uno spray Il raggiro fallisce

Si è presentato nell’abitazione di un’anziana e si è spacciato perdi una società di servizi idrici, ma stavolta il trucco non ha funzionato e il malvivente è scappato senza riuscire a portare a termine il colpo. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 11 in via Magenta a Casalpusterlengo, nel lotto residenziale a due passi da viale Cadorna. L’uomo, che indossava un cappellino, avrebbe, secondo quanto appreso, cercato di essere più convincentendo una sostanza dall’odore sgradevole nell’ambiente circostante nel tentativo probabilmente di cercare di far leva sulla padrona di casa e farle capire che il suo intervento era indispensabile per risolvere il fantomatico problema alle condutture. Ma, fortunatamente, il presunto truffatore è rimasto all’esterno della proprietà e non è riuscito ad entrare in casa e il blitz è fallito.