Finanza, lavoro e ricerche. Un laboratorio all'avanguardia per gli studenti della Liuc

In occasioneGiornata nazionale delle Università promossa dalla Crui (Conferenza dei Rettori italiani), dedicata quest’anno al rapporto tra Università e territorio, lainaugura un nuovo: il "FinTech Lab", all’internobiblioteca Mario Rostoni. Appuntamento giovedì alle 12, in Auditorium. Si tratta di uncon 12 postazioni collegate alle banche dati Bloomberg, una società globale che fornisce informazioni finanziarie, software, dati e notizie utilizzati principalmente da professionisti del settore finanziario, come banche, investitori, gestori di fondi e trader. Una risorsa preziosa, con milioni di bilanci aziendali, rapporti di settore, analisi di aziende, serie storiche di titoli, azioni, obbligazioni, commodities, strumenti derivati, indici da tutte le Borse al mondo.