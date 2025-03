Anteprima24.it - Finalmente: ha vinto la Casertana! 4-0 al Sorrento, al secondo esordio di Iori

Tempo di lettura: 4 minutidallo stadio Alberto Pinto di Caserta, l’inviatoMichele BellameManuelarriva al momento giusto, o forse è arrivato tardi. L’importante è che abbia portato con se una idea di gioco, restituito quell’identità che la suaaveva guadagnato dall’estate a Roccaraso, e, ultima ma non ultima, ha. Chi legge il risultato, si stropiccia gli occhi: 4-0, sul tabellone luminoso. Incredibile ma vero. Le reti di Kallon, Gatti, e la doppietta di Proia, fanno risvegliare i tifosi delladopo una stagione disastrosa. Che sia l’auspicio di un finale migliore., il primo tempo: una sola squadra in campo, ma nello spogliatoio si va sullo 0-0La ricomposizione delle due squadre in campo al momento della rimessa dal fondo del portiere dellaLa prima sveglia, arriva poco prima del quarto d’ora.