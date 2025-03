Sport.quotidiano.net - Final Four: Montecatini c’è. La T Gema vola in finale. Stanic cambia l’inerzia. Legnano ko, ora Roseto

Sae Scientifica 74 La T Tecnica84 SAE SCIENTIFICA: Oboe 3, Sodero 8, Raivio 23, Mastroianni 11, Quarisa 6; Gallizzi 8, Agostini 7, Scali 6, Fernandez 2, Lavelli ne, Veronese ne. All. Piazza. LA T TECNICA: Burini 4, Passoni 6, Toscano 15, D’Alessandro 11, Bedin 17;16, Acunzo 9, Savoldelli 6, Di Pizzo, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re. Arbitri: Spessot e Rinaldi. Parziali: 25-22, 46-39, 57-62. Il feeling frae la Coppa Italia di Serie B Nazionale non si è ancora esaurito. A dodici mesi esatti dal trionfo degli Herons la città delle Terme torna a giocarsi la coccarda tricolore grazie all’altra sua rappresentante, La T Tecnica, che pur senza Chiarini, in panchina con le stampelle per una brutta scavigliata rimediata in allenamento, regola la Sae Scientificacol punteggio di 74-84.