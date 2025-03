Nerdpool.it - Final Fantasy XIV Online: Patch 7.2 “Seekers of Eternity” in arrivo a fine marzo!

Grandi novità per tutti gli avventurieri di Eorzea! Durante l’ultimo episodio della seguitissima trasmissione Letter from the Producer LIVE, SQUARE ENIX hamente svelato la data di uscita della7.2 diXIV, intitolata “of“: preparatevi, perché l’aggiornamento arriverà martedì 252025!L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer mozzafiato presentato dal leggendario director e producer del gioco, Naoki Yoshida, che ha offerto un’anteprima succulenta di tutti i contenuti in. E fidatevi, ce n’è per tutti i gusti: nuove missioni della storia principale, un inedito raid, grandi aggiornamenti per gli amanti del PvP e molto altro ancora!Se non vedete l’ora di dare una sbirciatina, ecco il trailer della7.2:7.