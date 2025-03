Fiamme in borgo delle Colonne ma la colpa è delmonopattino

Parmatoday.it - Fiamme in borgo delle Colonne, ma la colpa è del...monopattino

Leggi su Parmatoday.it

Paura oggi pomeriggio intorno alle 15 per un principio d'incendio sviluppatosi in un appartamento di. Sembrava un allarme serio, poi i vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno capito che il fumo in realtà era stato provocato da un monopattino che era stato portato in casa.