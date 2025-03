Anconatoday.it - Fiamme e fumo dall'appartamento, paura in via Matteotti: l'intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Anconatoday.it

CASTELFIDARDO – Le, che ha avvolto l’, sono state domate dopo l’immediato deidelin via, a Castelfidardo, nella prima mattinata di oggi per un incendio sviluppatosi al primo piano di una palazzina in una delle abitazioni. La squadra di.