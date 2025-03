Ilrestodelcarlino.it - FestivalBach, suonano i giovani talenti

Cinquedel Conservatorio Vecchi Tonelli saranno protagonisti del "", oggi alle 17 alla chiesa del Voto di Modena, con ingresso libero: allievi dei maestri Alessandro Andriani e Giuseppe Fausto Modugno (direttore del Conservatorio), proporranno alcuni celebri brani del repertorio bachiano. Aprirà il concerto la violoncellista Natalie de Waard, olandese, selezionata anche per il progetto "Bach 300 Leipzig", con una suite per violoncello solo. A seguire, i pianisti Matteo Balboni, Agnese Rossi, Roland Lamcja e Francesca Rinzullo eseguiranno una selezione di preludi e fughe di Bach. Matteo Balboni, 19 anni, ha ottenuto il terzo premio al Concorso internazionale Baldi di Bologna; Agnese Rossi fin da piccola unisce lo studio del pianoforte alla passione per il teatro e il canto; Francesca Rinzullo, vincitrice di numerosi concorsi, ha trascorso anche un semestre di studio in Germania; Roland Lamcja, parallelamente agli studi accademici, si interessa sempre più a repertori da camera e musica strumentale e vocale di inizio ‘900.