Unlimitednews.it - Festival Città Impresa, si è conclusa la prima edizione a Treviso

(ITALPRESS) – Si èoggi alatrevigiana del, promosso quest’anno da Gruppo Nem (Nord Est Multimedia), Il NordEst, La Tribuna die dal Comune di, Confindustria Veneto Est e Camera di Commercio-Belluno Dolomiti.L’2025 del, che ha visto una partecipazione di migliaia di persone, tra cui moltissimi giovani e tantissimi imprenditori di vari settori, ha offerto numerosi spunti su tutti i grandi temi relativi alle trasformazioni in atto, dai dazi ai mutamenti degli scenari geopolitici ma anche su partite come innovazione, nuove tecnologie e sostenibilità, registrando per il 90% degli incontri il tutto esaurito nelle sei sedi dislocate nei palazzi storici nel centro storico diintesa – in undi respiro nazionale – come dimensione esemplare delle dinamiche dell’economia italiana, alle prese con sfide autenticamente storiche.