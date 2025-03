Anteprima24.it - Festa dell’Annunziata, iniziative per contrastare il rischio di oblio che minaccia la valle vitulanese

Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso con successo il convegno di presentazione della terza edizione della, che si è tenuto ieri presso la Basilica della Santissima Annunziata e Sant’Antonio di Vitulano. Un incontro che ha visto la partecipazione di esperti, autorità locali e cittadini impegnati nella valorizzazione del territorio e nel recupero delle tradizioni della.Il convegno, intitolato “LaInsieme: patrimonio culturale e naturale per valorizzare e tramandare nel tempo”, ha offerto spunti di riflessione sulla necessità di unire forze e risorse perildichela nostra. Carmine Meoli, in particolare, ha messo in evidenza come il patrimonio naturale e immateriale dellasia ancora in gran parte inesplorato e come sia necessario agganciarsi ai segnali di crescita per favorire uno sviluppo locale sostenibile.