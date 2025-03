Panorama.it - Festa del papà: le migliori idee regalo

Leggi su Panorama.it

«Mio padre non mi ha detto come vivere: ha vissuto e mi ha lasciato guardare mentre lo faceva» scriveva Clarence Budington Kelland. La figura paterna ha attraversato secoli di narrazioni, dalle epiche classiche ai romanzi contemporanei, incarnando forza, guida, ma anche fragilità e amore incondizionato. Celebrare ladelsignifica riconoscere il valore di questo legame unico, che si esprime in gesti quotidiani più che in parole.Le radici di questa ricorrenza affondano nel primo Novecento: mentre ladella Mamma trovava già ampio riconoscimento, fu negli Stati Uniti che si iniziò a pensare a una celebrazione dedicata ai padri. L’idea si deve a Sonora Smart Dodd, che nel 1910 volle rendere omaggio a suo padre, un veterano della guerra civile che aveva cresciuto da solo i suoi sei figli.