Festa del cross Cassino 2025 Battocletti sempre regina | Ora preparo i 10km a Bruxelles poi i 5km di Tokyo a maggio

Il quinto titolo assoluto di Nadia(Fiamme Azzurre). Il primo squillo di Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto). Sono questi i verdetti delladeldi. L’evento ha incoronato i campioni italiani della corsa campestre per ogni categoria (dagli assoluti ai cadetti, più le staffette assolute e master), ma gli occhi erano inevitabilmente puntati sullad’Europa deldi Antalya 2024, argento olimpico dei 10.000 metri a Parigi e doppio oro agli Europei di Roma.Nadiavince e convince. Si prende il titolo assoluto per la quinta volta, allungando la striscia iniziata nel 2021. L’azzurra chiude in 27:22 e precede le burundesi Elvanie Nimbona (Carmax Camaldolese, 27:22) e Francine Niyomukunzi (Cus Pro Patria Milano, 28:05) in gara per la classifica dei Campionati di società, e le azzurre Valentina Gemetto (Caivano Runners, 28:15) e Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano, 28:26) nel Campionato italiano.