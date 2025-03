Sportnews.eu - Ferrari, Vasseur non nasconde la delusione: “Difficile portare a casa qualcosa di positivo”

Leggi su Sportnews.eu

Il team manager della, Frederic, ha commentato il Gran Premio di Australia chiuso con un ottavo e un decimo posto dalla scuderia di Maranello.Inizio di stagione da dimenticare per le. In Australia, nella prima tappa del campionato del mondo di Formula 1, Leclerc ha chiuso all’ottavo posto, Hamilton al decimo. A trionfare sul circuito Albert Park di Melbourne il pilota della McLaren Lando Norris, davanti a Max Verstappen e George Russell. Da segnalare l’ottima prova del pilota italiano Kimi Antonelli che è riuscito a rimontare dalla sedicesima posizione in griglia alla quarta al traguardo., le parole didopo il Gran Premio d’Australia (Foto da Instagram – scuderia) – Sportnews.euAl termine della gara, il team manager del Cavallino, Frederic, ha rilasciato alcune dichiarazione esprimendo laper questo inizio di stagione.