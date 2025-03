Anteprima24.it - Ferrante (FI): “Parte corsa verso la Regione, saremo essenziali per vittoria centrodestra”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Con il congresso provinciale di Napoli e quello cittadino di Salerno, Forza Italia ha gettato le basi per sostenere il percorso che ci vedrà impegnati fino alle elezioni regionali in Campania. Assembleecipate, con il coinvolgimento di molti sindaci e consiglieri comunali oltre che di tantissimi iscritti e simpatizzanti, che hanno dimostrato ancora una volta tutta la vitalità del nostro movimento. Da quila nostrala, con l’obiettivo di restituirla ai cittadini e mandare a casa il governatore De Luca, asserragliato nel suo fortino dopo dieci anni di inesorabile declino. Forza Italia sarà essenziale per ladele per il rilancio della Campania”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio, a margine dei due congressi di Napoli e Salerno ai quali è intervenuto.