Trentotoday.it - Feriti due alpinisti sorpresi dalla slavina

Leggi su Trentotoday.it

Qualche ora dopo la valanga nella zona di Pampeago, un altro distaccamento di neve si è verificato in Trentino nella mattinata di domenica 16 marzo. L’allarme, in questo caso, è stato lanciato intorno alle 13.In quell’occasione, unasi è staccata sul monte Fravort, in val dei Mocheni.