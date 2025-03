Ilgiorno.it - Fenomeno ronde “anti-maranza“: "Difesa della Patria? Solo una scusa. Assetati di violenza e visibilità"

"Articolo 52 e queste presunte squadrecriminali che stanno spopolando sui social? Non vedo differenze con i “” contro cui dicono di combattere. Sono l’altra facciastessa medaglia". Secondo Ernesto Savona, direttore di Transcrime, il centro di ricerca interuniversitario dell’Università Cattolica che analizza i fenomeni criminali, non c’è un’interpretazione delleispirate dal "sacro dovere di difendere la" che possa richiamare il disagio o l’impotenza di fronte all’allarme sicurezza. Professore, quindisono in pratica la stessa cosa? "Il denominatore comune è la. Detta in parole semplici, c’è voglia di menare le mani. Questi sedicenti “giustizieri“ hanno trovato ladi voler ripulire la città. Ma è appunto una. Oltretutto utilizzando un articoloCostituzione che non c’entra nulla e addirittura aprendo un conto corrente estero, a dimostrazione di quanto poco idealismo ci sia dietro questa operazione.