Ilfattoquotidiano.it - Fedez pronto a denunciare per stalking Fabrizio Corona: “Sono terrorizzato dalle falsità che potrà pubblicare su di me e la mia famiglia”. L’ammonizione del Questore di Milano

per. Il rapper ha chiesto e ottenuto nelle scorse settimane l’ammonimento deldinei confronti dell’ex re dei paparazzi per “atti persecutori”. “checontro di me e la mia”, le parole dell’ex marito di Chiara Ferragni riportate dal Corriere della Sera. Da amici e confidenti a nemici fino ad appellarsi alla legge per le “reiterate” rivelazioni sulla sua vita privata.Un provvedimento dettato dal “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo”. Le rivelazioni di“nel suo programma a pagamento ‘Falsissimo‘” avevano fatto molto discutere, per gli insulti rivolti all’ex moglie, per i dettagli della loro separazione e per i racconti sulla relazione extraconiugale con Angelica Montini.