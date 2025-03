Dilei.it - Fedez fa ammonire Fabrizio Corona: “Falsi scoop, sono terrorizzato”

Leggi su Dilei.it

dalletà chepotrà pubblicare contro di me e la mia famiglia”. Finora molti di noi hanno assistito impassibili alle puntate dissimo di. Puntate che hanno gettato ombre sulla relazione trae Chiara Ferragni, ormai finita, e che hanno portatoquasi a ritirarsi da Sanremo 2025, vista la costante attenzione mediatica. Ora Federico Lucia fadal Questore di Milano ed è pronto a denunciarlo per stalking.fadal Questore di MilanoCala il sipario, ed è giusto così.fadal Questore di Milano, come riporta il Corriere.ha messo tutto sul piatto:, false rivelazioni. Ma anche uno stato d’animo che riflette quello di un uomo agitato, ansioso e spaventato all’idea di altre dichiarazioni diche poscolpire non solo lui, ma anche la sua famiglia.