Fedez fa ammonire Corona lo sfogo di Lucarelli | Io ignorata

dalle autorità che persi sono mosse a tempo record. È la denuncia di Selvaggiapresa di mira da Fabriziocon pesanti insulti nel suo spettacolo a teatro, a Milano. In un lungo post sui social la giornalista rivela che la "prima denuncia al soggetto", ossia nei confronti dell'ex agente fotografico, "è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell'indifferenza più totale della procura (neppure una conclusione delle indagini) . Sono stata SEMPRE in silenzio, subendo insulti, offese, minacce estese a mio figlio e al mio fidanzato oltre che velatamente anche a mio fratello. Ci sono sue telefonate ai miei datori di lavoro, falsità sul mio conto, di tutto. Due settimane fa (così anche il mio fidanzato) ho chiesto l'ammonimento perAL QUESTORE perché non riuscivo più a gestire la situazione fisicamente e psicologicamente, facendo presente tramite il mio legale chesarebbe andato a teatro a Milano per replicare uno spettacolo che già aveva fatto a Torino in cui mi aveva umiliata e che mi perseguitava ormai quotidianamente".