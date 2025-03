Oasport.it - Federico Cinà sconfitto nella finale di Hersonissos: ora l’esperienza al Masters 1000 di Miami

ha perso ladel Challenger di, venendodal bulgaro Dimitar Kuzmanov nell’atto conclusivo andatoc in scena sul cemento della località greca. La giovane promessa del tennis italiano ha ceduto in due set al cospetto del numero 376 del ranking ATP, capace di imporsi con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 39 minuti di gioco.Il 17enne si era reso protagonista di un bel cammino in terra ellenica, dove aveva regolato nell’ordine l’australiano Matthe Dellavedova, l’uzbeko Khumoyun Sultunov, il turco Ergi Kirkin e il russo Aslan Karatsev (già semifinalista agli Australian Open nel 2021). Il palermitano era reduce dal trionfo all’ITF di Sharm el Sheikh e sta attraversando un buon momento di forma.Il quasi 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 30 marzo) inizierà la nuova settimana da numero 441 del mondo (suo best ranking) con all’attivo 105 punti, dopo essersi reso protagonista di un balzo in avanti di ben 116 posizioni (in caso di successo sarebbe entratotop-400 della graduatoria internazionale).