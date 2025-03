Terzotemponapoli.com - Febbrari: “Il calcio a mezzogiorno? Un problema serio”

Un tuffo nel passato con il Napoli di RejaLuigi, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Bordocampo – II Tempo su Radio Capri. Durante l’intervista, ha ripercorso i suoi anni nel club partenopeo, ricordando le difficoltà logistiche affrontate nei primi anni.“All’inizio non avevamo nemmeno un campo fisso per allenarci”, ha raccontato. “Ci spostavamo continuamente tra diverse località della provincia, con tifosi che invadevano il campo alla fine degli allenamenti. A Marano siamo stati costretti ad abbandonare per l’enorme afflusso di pubblico, arrivavano anche 4.000-5.000 persone. Così ci siamo spostati a Gricignano, dove abbiamo trovato un po’ di tranquillità, e poi a Sant’Antimo”.Le condizioni erano tutt’altro che ideali: “Non avevamo una palestra, il magazzino era un semplice furgone e c’era un solo campo da gioco che dovevamo gestire con grande attenzione”.