Fdi e Lega insieme per il taglio delle prestazioni socio-assistenziali ai malati gravissimi Le opposizioni | Prestazioni a rischio favore ai fondi privati

Lava avanti per la strada delretroattivoai. Con il pieno sostegno di Fratelli d’Italia. Salvo interventi della commissione Bilancio, il testo del ddl 1241 intitolato – ironia dei nomi – Misure di garanzia per l’erogazionesanitarie, uscirà dalla commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato e arriverà in aula in settimana così com’è. Incluso un emendamento della senatrice del Carroccio Maria Cristina Cantù, già assessore lombardo alla famiglia nella giunta Maroni con de, tra il resto, ai servizisanitari. Il testo della senatrice è dedicato a un tema molto caro all’ente guidato dal leghista Attilio Fontana: il costo dei servizi di cura alla persona che neipossono avere valenza sanitaria, come per esempio la nutrizione del paziente che si alimenta con il sondino, ma anche la mobilizzazione dineurologicamente compromessi o l’igiene di persone allettate con piaghe.