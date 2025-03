Anteprima24.it - FdI Benevento, il nuovo coordinatore è Francesco Mazzini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto ieri, nella sede di via Perasso, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia. Due le mozioni, l’una die l’altra di Ciro Vallone, storici dirigenti del partito sannita. Alla fine, si è trovata una sintesi unitaria convergendo su, che diventa ilcittadino. I componenti elettivi del coordinamento invece sono: Antonio Del Mese, Angelica Razzano, Tiziana Ferro, Ciro Vallone, Espedito De Rienzo e Nazzareno Signoriello. A margine della votazione,si è dichiarato “Soddisfatto per la fiducia riposta in lui e felice che Ciro Vallone sia nel Coordinamento cittadino”, aggiungendo che “la sua sarà una azione inclusiva di tutte le sensibilità e volta al miglioramento diCittà”.L'articolo FdI, ilproviene da Anteprima24.