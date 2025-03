Terzotemponapoli.com - Fantastico ed incredibile successo del Napoli Basket, sconfitta la Virtus Bologna!

Iltorna alla vittoria e lo fa fermando la. Come riporta il sito Pianeta.it dopo aver perso contro Pistoia e Cremona, gli azzurri si riscattano nella sfida più difficile, davanti ai propri tifosi al PalaBarbuto. Una partita clamorosa del duo Zubcic-Pullen, 25 punti a testa con, rispettivamente, 5 e 7 triple a segno. La squadra di coach Valli chiude 16/34 dalla lunga distanza, va avanti e alla fine resiste al tentativo di rimonta della. In volata Tucker pareggia sul 86-86 a 2’20 dalla fine, Pullen spara una delle sue triple e segna poi i liberi decisivi. La chiude Toté. Da segnalare l’espulsione di Shengelia nei primi minuti della quarta frazione, scintille con Woldetensae. Agli ospiti non bastano i 13 punti di capitan Marco Belinelli ed i 12 proprio del georgiano.