Famitsu Dengeki Game Awards 2024 | ecco tutti i giochi vincitori il GOTY non è Astro Bot

hanno portato con sé alcune sorprese, visto che Final Fantasy 7 Rebirth è riuscito ad imporsi come il grande vincitore della serata. Il kolossal di Square Enix ha conquistato il titolo diof the Year, superandoBot, nonostante quest’ultimo fosse stato acclamato come uno dei miglioridell’anno. La giuria dell’evento ha premiato FF7 Rebirth anche in molte altre categorie, tra cui miglior gioco di ruolo, miglior grafica, miglior sceneggiatura e miglior personaggio, con Tifa Lockhart.Di seguito,delle categorie principali deiof the Year: Final Fantasy 7 RebirthMiglior sviluppatore/studio: Final Fantasy 7 Rebirth Development TeamMiglior sceneggiatura: Final Fantasy 7 RebirthMiglior grafica: Final Fantasy 7 RebirthMiglior colonna sonora: Metaphor: ReFantazioMiglior doppiaggio: Maaya Sakamoto (Aerith Gainsborough), FF7 RebirthMiglior personaggio: Tifa Lockhart (FF7 Rebirth)Miglior gioco online: Final Fantasy 14Miglior gioco d’azione:BotMiglior action-adventure: Rise of the RoninMiglior avventura: Emio – The Smiling Man: Famicom Detective ClubMiglior RPG: Final Fantasy 7 RebirthMiglior gioco mobile: Zenless Zone ZeroMiglior gioco indie: Nine SolsMiglior debutto: Metaphor: ReFantazioPremio speciale: Doraemon Dorayaki Shop StoryGioco più atteso del 2025: Pokémon Legends: Z-APremio per l’innovazione: Sand LandIl dominio di FF7 Rebirth neiconferma il successo della seconda parte del remake del celebre titolo Square Enix.