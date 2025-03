Thesocialpost.it - Falliti i negoziati su tregua e ostaggi. Raid israeliano nel nord di Gaza

Un attacco aereoha colpito Beit Lahia, neldella Striscia di, provocando almeno nove vittime e numerosi feriti. Secondo l’ufficio stampa governativo dell’enclave palestinese, si tratta dell’episodio più grave dall’entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso gennaio.L’esercito(IDF) ha dichiarato che ilha colpito un gruppo di militanti, accusati di aver operato un drone destinato ad attaccare le truppe israeliane nella Striscia. Secondo fonti militari, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo coinvolto nell’attacco del 7 ottobre in Israele.Il ministero della Salute diha confermato il numero delle vittime, precisando che diversi feriti, alcuni in condizioni critiche, sono stati trasportati all’ospedale indonesiano della Striscia.L’IDF ha inoltre accusato alcuni degli uccisi di operare sotto copertura di giornalisti, affermando che il drone abbattuto era in uso alla Jihad islamica.