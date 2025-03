Juventusnews24.com - Fagioli a Sky: «Mi dispiace per la Juve, ma ora conta solo la Fiorentina. Cosa non ha funzionato con Thiago Motta? Rispondo così»

di RedazionentusNews24ha parlato a Sky Sport nel post partita di: le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconeroDopo, il match del Franchi valido per la 29ª giornata della Serie A, anche l’exha parlato a Sky Sport.VITTORIA – «Oggi era importante vincere per rimanere attaccanti alle squadre davanti, ce l’abbiamo fatta e siamo contenti. Questa squadra mi ha fatto sentire subito a casa, devo ringraziare tutti: compagni, mister, società. Qui sto bene, mi diverto e sto dando tutto».CRISI– «Miperché sono stato lì 11 anni, ma oragiocare e vincere per la».I DUE ASSIST – «Gli assist e la prestazione sono stati belli. In generale abbiamo fatto una grande partita, anche la squadra ha pressato tantissimo e sono felice per questo».