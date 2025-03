Fabrizio Moro e l’incubo della depressione | La musica non mi dava più emozioni Stavo chiuso in casa con il cane e non vedevo nessuno

Leggi su Open.online

«Lanon mida vivere, ho fatto anche l’operaio, mettevo la guaina sui tetti. E ’sta cosa mi è rimasta. Quando ho periodi di vuoto mi dedico al bricolage». Il cantautore romanoè tornato. Dopo una lunga pausa dallaè in studio per un nuovo album e prepara ad aprile due concerti nei palazzetti, a Roma (il 1°) e Milano (il 3), per i 25 anni di carriera. Al CorriereSera si racconta a Sandra Cesarale, parlando anche del buio in cui era sprofondato: «Cantare, comporre era tutta la mia vita e a un certo punto non mi emozionava più. Mi ero rilassato,finendo in: dormivo di più, non mi allenavo, non scrivevo, non, rimanevo coldentro. Un po’ come Rocky». Come, ricorda, il pugile di Stallone: «In Rocky 3 Apollo Creed gli dice: hai perso gli occhitigre.