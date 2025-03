Biccy.it - Fabrizio Corona infuriato con Fedez: “Lo denuncio! Cosa ha fatto”

Per anniha attaccato, arrivando anche ad insinuare che avesse una relazione con Luis Sal, ma le cose sono cambiate dopo il raggiungimento di un accordo a seguito di una denuncia fatta dal rapper e Chiara Ferragni due anni fa. Da quel momento l’ex re dei paparazzi e Federico hanno stretto quella che poteva sembrare un’amicizia, che però non è durata moltissimo, visto che da gennaio il 50enne ha iniziato a diffondere rumor e pettegolezzi sulla vita privata dei Ferragnez, tra presunti amanti, liti e storie segrete.La goccia che hatraboccare il vaso è stato il video di Falsissimo dedicato ai “segreti” di Chiara Ferragni.aveva chiesto di non pubblicare quella puntata di Falsissimo, manon l’ha ascoltato e da allora l’amicizia tra i due si è incrinata.