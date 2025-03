Ilgiorno.it - Fabrizio Corona ammonito dal Questore “per atti persecutori a Fedez”. Cos’è e cosa comporta il “cartellino giallo”

Milano, 16 marzo 2025 -ha ricevuto un ammonimento daldi Milano Bruno Megale su richiesta diche, attraverso i suoi legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha riferito di, più precisamente di un "mento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazione e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private". Lo riporta il Corriere della sera. Si tratta diche "mi hanno determinato un forte stress emotivo". Di più, "sono terrorizzato" ha proseguitofacendo riferimento alle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi sulla separazione da Chiara Ferragni e sulle presunte amanti del cantante. “Le condotte poste in essere da, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato diha spiegatoal Corriere - avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che ilpotrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”.