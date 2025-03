Ilnapolista.it - Fabregas esplode con un giornalista: «Per te è fuorigioco? Sei milanista?»

Il tecnico del Como Cescha dimostrato di non ha digerito la sconfitta di San Siro, arrivata da una rimonta del Milan nata da una decisione che il tecnico ha contestato nel post gar :ai microfoni di Dazn: «Non possiamo sperare di venire qui a San Siro e non aspettarci che il Milan spinga di più. Poi la sfortuna di questo episodi, che ci accompagna da inizio stagione: 3 rigori al 90? e gol annullato a Cutrone per undi un millimetro come oggi. Per me non è: fermano la palla quando gli piace a loro. Stagione sfortunata, tanti piccoli dettagli che fanno male. Non mollo mai, sono positivo e andiamo sempre in avanti. Dopo di questo complimenti al Milan: ha bei giocatori con classe mondiale».E sul rosso a Dele Alli non perdona l’inglese, tornato in campo dopo 2 anni: «Sul 2-1 stava per entrare Sergi Roberto, ma preferisco dargli due settimane in più di lavoro.