Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Australia 2025: quando vedere la gara in differita

Il Gran Premio d’di F1 si disputerà nella primissima mattinata europea di domenica 16 marzo. Come d’abitudine, il fuso orario estremo con Melbourne costringerà gli appassionati “duri e puri” alla proverbiale “levataccia” per seguire in diretta l’appuntamento che aprirà il Mondiale.L’Albert Park, a lungo palcoscenico dell’ouverture stagionale, aveva perso tale ruolo nel decennio corrente. Viceversa, in questotornerà a inaugurare la nuova stagione per la prima volta dal 2019. Sarà la ventottesimairidata a disputarsi su questa pista, entrata in calendario nel 1996.Il percorso è veloce, ma ha un asfalto sconnesso. Le vie di fuga, inoltre, sono giocoforza limitate. Questo significa che il tasso di ingresso della safety car è piuttosto elevato. Peraltro, il tracciato ha subito una modifica in tempi recenti, con l’eliminazione di una “esse”, che lo ha viepiù velocizzato.