Oasport.it - F1, pagelle GP Australia 2025: Hamilton impalpabile, la stoffa di Antonelli, Norris lucido

LEDEL GP D’LANDO(McLaren) 9.5: qualche errore l’ha commesso anche lui, come il fuoripista nel momento in cui ha iniziato a piovere nel finale, ma per il resto è stato impeccabile. Ha gestito nel migliore dei modi ogni situazione. Bagnato. Partenza. Gomme. Safety Car. Cambio gomme. Pressione di Oscar Piastri prima e Max Verstappen poi. Non solo, ha risposto proprio nel momento più complicato. Quando i rivali si facevano sotto lui ha saputo sempre respingerli. Inizio perfetto per l’inglese che sembra davvero aver ripreso dallo stesso punto dal quale aveva lasciato un anno fa.MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 8: anche nel suo caso un errore c’è stato (il “lungo” alla Ascari con annesso sorpasso subito da Oscar Piastri) ma, prima e dopo, ha dimostrato di essere sempre il solito “Super Max”.