Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Difficile superare Norris, ma ci aspettavamo un risultato simile”

Leggi su Oasport.it

Dopo una gara dagli incredibili risvolti, Maxha conquistato la seconda posizione in occasione del GP d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2025 di Formula 1. Prova come sempre maiuscola del detentore del titolo, apparso molto più lucido nei momenti chiave.Nello specifico il pilota Red Bull ha dovuto cedere il passo al solo Lando, grande favorito della vigilia e bravo a costruirsi una vittoria conquistata in volata in cui ha tenuto botta proprio sul vicinissimo olandese, il quale con un gap di 0.895 rispetto al leader ha preceduto la Mercedes di George Russell, terzo davanti ad Alexander Albon e del compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, quinto dopo una splendida rimonta.Una vota arrivato al parco chiuso,ha commentato la sua prova: “Bella gara, caotica ma anche divertente – ha detto il pilota – Lando ha fatto un errore, io ho avuto uno slancio all’ingresso del curva sei.