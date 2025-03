Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Giornata dura a Melbourne, non abbiamo portato la macchina in finestra”

Un inizio complicato pere la Ferrari nel primo round del Mondiale 2025 di F1. In Australia, in una gara condizionata dalla pioggia, il britannico ha concluso in decima posizione e ha fatto fatica a trovare il ritmo con la SF-25. Una problematica che si era già originata dal sabato mattina, quando le Rosse non sono riuscite più a trovare la retta via del bilanciamento.“È stata una delle giornate più dure. Essere in quelle condizioni per la prima volta sotto la pioggia, su questae con questa Power Unit, con tutte le funzioni dello sterzo da gestire e le comunicazioni nuove con gli ingegneri, è stata una sfida enorme. È un peccato perché speravo di qualcosa di più quest’oggi“, ha ammessoha microfoni dei media.“Ho tenuto duro finché potevo, a un certo punto ci eravamo trovati in una posizione in cui lottare per il podio restando fuori, però poi è arrivata ancora più pioggia e la situazione è peggiorata“, ha sottolineatoin merito alle scelte strategiche.