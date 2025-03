Oasport.it - F1, Kimi Antonelli: “Peccato per la penalità, ma è un risultato che non mi aspettavo”

Leggi su Oasport.it

Un debutto coi fiocchi., dopo una qualifica sfortunata, rimonta ben undici posizioni e chiude in quinta piazza il suo primo Gran Premio in Formula Uno. Il diciottenne emiliano della Mercedes si è reso protagonista di un recupero eccezionale sotto la pioggia, effettuando diversi sorpassi, approfittando degli errori altrui e sfruttando una strategia perfetta nei momenti chiave per ottenere undi prestigio a Melbourne.L’azzurro classe 2006 in realtà sarebbe arrivato quarto al traguardo, ma una sanzione per unsafe release ai box gli ha fatto perdere una posizione in favore di Alex Albon. “Sono molto contento.per laperché comunque sarebbe stata una quarta posizione, unche non mi sarei aspettato partendo 16°, anche se oggi con la pioggia sapevo che sarebbe potuto succedere di tutto“, il commento diai microfoni di Sky Sport.