Oasport.it - F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP d’Australia: Antonelli scala di una posizione!

Leggi su Oasport.it

Andrea Kimichiude quarto il Gran Premio di Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025. La FIA, infatti, ha accolto il reclamo del team Mercedes contro la penalità di 5 secondi che aveva fatto retrocedere il rookie bolognese in quinta piazza al termine della gara sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne.Cos’è successo, esattamente, nel corso della gara “down under”? Dopo l’ultima sosta ai box, Kimiha percorso la pit-lane (nella slow lane per amor di precisione) fianco a fianco della Kick Sauber di Nico Hulkenberg, una situazione che era costata la penalità al classe 2006. Il team di Brackley ha prontamente effettuato una richiesta di revisione allegando le immagini dell’episodio che, a quanto pare, non erano a disdel collegio dei commissari sportivi.