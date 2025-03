Sport.quotidiano.net - F1 Gp Australia 2025 sotto la pioggia: vince Norris, Ferrari ottava con Leclerc

Roma, 16 marzo– La McLaren di Landoha vinto il Gran Premio d', prima gara del Mondiale. Al secondo posto si piazza la Red Bull di Max Verstappen, davanti alla Mercedes di Gerorge Russell.ladi Charles, mentre è decima l'altra Rossa di Lewis Hamilton Il Mondiale di Formula 1prende il via all'Albert Park di Melbourne incon la pista bagnata per la continuae forti raffiche di vento. Partenza al cardiopalma con Isack Hadjar della Racing Bull fuori dal giro di formazione e Jack Doohan dell'Alpine e Carlos Sainz della Williams usciti di pista al giro di apertura per le condizioni pericolosamente bagnate del circuito. La McLaren diparte al comando davanti alla Red Bull di Verstappen. Bene ladiche rimonta dalla settima alla quinta posizione alla partenza, mentre Hamilton mantiene l'posizione della griglia.